В Венгрии нашли "пропавшего" после выборов Сиярто: что произошло
В Венгрии журналисты случайно встретили пропавшего из публичного пространства главу МИД Петера Сиярто после парламентских выборов.
В венгерском городе Дунакесе журналисты случайно наткнулись на министра иностранных дел Петер Сиярто, который со времени парламентских выборов не делал никаких публичных заявлений.
Как сообщает Telex , политика заметили во время утренней пробежки. Сначала он выглядел удивленным из-за внимания журналистов, однако впоследствии пошутил, что такая встреча доказывает - он "не исчез".
После выборов 12 апреля, на которых в Венгрии произошла смена власти, Петер Сиярто долго не комментировал ситуацию публично, что вызвало обсуждение в медиа и соцсетях.
Журналисты также отмечают, что министр не только уходил от комментариев, но и фактически исчез с информационного поля, что стало нетипичным для одного из ключевых представителей правительства.
Напомним, парламентские выборы в Венгрии завершились поражением многолетних властей Виктор Орбан и победой оппозиции, которую возглавляет Петер Мадяр.
Избиратели в Венгрии сменили режим пророссийского Виктора Орбана, который был у власти 16 лет, указав ему на дверь.
Украинский президент Владимир Зеленский предложил Петеру Мадяру, лидеру партии «Тиса», прагматическое сотрудничество на основе взаимного уважения. Зеленский сравнил результаты выборов в Венгрии с победой света над тьмой.
Поэтому Украина готова к построению прагматических и дружеских отношений с новым руководством Венгрии на основе взаимного уважения.