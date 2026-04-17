В Венгрии нашли "пропавшего" после выборов Сиярто: что произошло

В венгерском городе Дунакесе журналисты случайно наткнулись на министра иностранных дел Петер Сиярто, который со времени парламентских выборов не делал никаких публичных заявлений.

Как сообщает Telex , политика заметили во время утренней пробежки. Сначала он выглядел удивленным из-за внимания журналистов, однако впоследствии пошутил, что такая встреча доказывает - он "не исчез".

После выборов 12 апреля, на которых в Венгрии произошла смена власти, Петер Сиярто долго не комментировал ситуацию публично, что вызвало обсуждение в медиа и соцсетях.

Журналисты также отмечают, что министр не только уходил от комментариев, но и фактически исчез с информационного поля, что стало нетипичным для одного из ключевых представителей правительства.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии завершились поражением многолетних властей Виктор Орбан и победой оппозиции, которую возглавляет Петер Мадяр.

Избиратели в Венгрии сменили режим пророссийского Виктора Орбана, который был у власти 16 лет, указав ему на дверь.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил Петеру Мадяру, лидеру партии «Тиса», прагматическое сотрудничество на основе взаимного уважения. Зеленский сравнил результаты выборов в Венгрии с победой света над тьмой.

Поэтому Украина готова к построению прагматических и дружеских отношений с новым руководством Венгрии на основе взаимного уважения.