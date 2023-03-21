В Венгрии объяснили, почему заблокировали совместное заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина

Венгрия наложила вето на совместное заявление по поводу ордера на арест Путина, поэтому глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал его от своего имени.

Правительство Венгрии подтвердило информацию о своем вето на совместное заявление относительно выданного Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает издание Index.

В венгерском правительстве заявили, что в официальном Будапеште придерживаются мнения, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель должен выступать с заявлением от своего имени, а не всех стран-членов Союза.

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Ранее Венгрия наложила вето на совместное заявление по поводу ордера на арест Путина, поэтому Жозеп Боррель опубликовал его от своего имени.

"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", — говорится в заявлении Борреля.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказался участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины по плану ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Венгрия заявлениями о прекращении огня призывает Украину к капитуляции и оправдывает российский геноцид украинцев.

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