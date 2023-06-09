В Венгрии подтвердили, что РПЦ передала им украинских пленных: что говорят в ГУР

Украинская сторона не получила ни одного официального подтверждения о передаче пленных.

Вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что РПЦ передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.

Об этом сообщило венгерское издание ATV.

Так, Шемьен координировал передачу 11 военнопленных из Закарпатья, которые являются венграми по национальности.

"Это мой человеческий и патриотический долг", – сказал венгерский вице-премьер.

Политик больше не захотел давать никаких подробностей, ссылаясь на "интересы дела и народа". Передачу пленных Шемьен назвал жестом Русской православной церкви в отношении Венгрии.

Что говорят в украинском ГУР

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в комментарии "РБК-Украина", что у разведкы нет официального подтверждения информации о военнопленных. Юсов уточнил, что МИД Украины не получил подтверждения ни от венгерских коллег, ни от Шемьена, ни от тамошнего правительства.

Напомним, 8 июня РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Произошло это "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Читайте также: