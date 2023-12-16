В Венгрии сделали новое заявление о вступлении Украины в ЕС и пригрозили "жестким вето"

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия в дальнейшем может прибегнуть к инструменту "жесткого" вето.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не имеет практического значения. По его словам, Венгрия в дальнейшем может прибегнуть к "инструменту жесткого вето".
Об этом сообщает венгерское издание Mandiner.
"Если при подготовке к настоящим переговорам Брюссель захочет навязать в реальные переговорные рамки невыгодные для нас вещи – ну тогда придется использовать жесткое вето", – сказал Сиярто.
Министр подчеркнул, что Венгрия не причастна к решению Европейского совета, "не несет за него ответственности и освобождает себя от его последствий".
Петер Сийярто также отметил, что Венгрия может ветировать решение Евросоюза в отношении Украины, если это будет не выгодно или убыточно для страны.
Напомним, Шольц рассказал, как предложил Орбану выйти во время голосования по Украине.
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