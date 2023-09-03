В Венгрии сделали скандальное заявление о гарантиях России и НАТО без Украины

В Венгрии сделали скандальное заявление в отношении Украины и страны-агрессорки России. В Будапеште было предложено не брать Украину в НАТО, а РФ дать гарантии безопасности.

Заявление сделал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш сообщает Hirado.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", — сказал он.

По словам чиновника, размещение миротворцев и другие подобные решения в долгосрочной перспективе сможет обеспечить мир в Украине. Вместе с тем венгерский политик высказал мнение о том, что Киев уже не сможет вернуть оккупированные страной-агрессорской Россией территории.

Гуляш заявил, что эффективные переговоры между Киевом и Москвой могут состояться только с участием Соединенных Штатов Америки. Более того, по его мнению, РФ не представляет угрозы для Центральной Европы, потому что российская "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине за последние полтора года.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне. Для этого основное количественный ресурс. У агрессорки России он явно больше, отмечает Орбан, чем у Украины.

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