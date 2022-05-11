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В Венгрии сообщили, при каких условиях готовы поддержать эмбарго на российскую нефть

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В Венгрии сообщили, при каких условиях готовы поддержать эмбарго на российскую нефть

Фото: Associated Press

Правительство Венгрии на этой неделе предоставит свои предложения Евросоюзу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна требует от ЕС предоставить решение, в частности, об экономической помощи для восстановления и компенсации, чтобы Венгрия поддержала эмбарго на российскую нефть.

Об этом пишет РБК-Украина.

"Мы ждем предложений не только по реконструкции наших НПЗ на сотни миллионов долларов, не только по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и будущее экономики. Нефтяное эмбарго требует программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить около нескольких миллиардов евро", — заявил Сийярто.

Министр также подчеркнул, что отказ от нефти из России приведет к росту цены на мазут на 50-60%, что в свою очередь приведет к росту цен на продукты.

Напомним, ЕС может выплатить компенсацию в Венгрии, если Орбан согласится на эмбарго российской нефти.

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