В Венгрии сообщили, при каких условиях готовы поддержать эмбарго на российскую нефть

Правительство Венгрии на этой неделе предоставит свои предложения Евросоюзу.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна требует от ЕС предоставить решение, в частности, об экономической помощи для восстановления и компенсации, чтобы Венгрия поддержала эмбарго на российскую нефть.
Об этом пишет РБК-Украина.
"Мы ждем предложений не только по реконструкции наших НПЗ на сотни миллионов долларов, не только по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и будущее экономики. Нефтяное эмбарго требует программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить около нескольких миллиардов евро", — заявил Сийярто.
Министр также подчеркнул, что отказ от нефти из России приведет к росту цены на мазут на 50-60%, что в свою очередь приведет к росту цен на продукты.
Напомним, ЕС может выплатить компенсацию в Венгрии, если Орбан согласится на эмбарго российской нефти.
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