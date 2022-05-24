В Венгрии вводят чрезвычайное положение из-за войны России против Украины

В Венгрии с 00:00 среды, 25 мая, вводят чрезвычайное положение. Премьер страны Виктор Орбан объяснил это решение угрозой из-за войны между Украиной и Россией.

Такое решение было принято сразу после того, как приняло присягу новое венгерское правительство.

Об этом сообщает Hirado.hu.

"Мы не теряли ни минуты, потому что рядом идет война. Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", – заявил Орбан.

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Он подчеркнул, что мир находится на грани экономического кризиса, а Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей. По словам премьера, это требует пространства для маневра и немедленных действий.

"Правительство реализует свое право, согласно Основному закону, объявить чрезвычайное положение сегодня с полуночи. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами", – заявил Орбан.

Он добавил, что о первых решениях будет информировать 25 мая.

Напомним, в середине мая Орбан выступил за создание сильнейшей венгерской армии, поскольку, по его мнению, НАТО не сможет защитить Будапешт.

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