В Венгрии заявили, что "предотвратили" решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Окончательное решение должно быть принято на предстоящем саммите Евросоюза.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его государство на заседании Совета министров "предотвратило" принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

"Нам удалось предотвратить принятие решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", — процитировал Ковач главу МИД Венгрии после заседания Совета министров ЕС.

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Представитель венгерского правительства отметил, что Совет министров ЕС только признал оценку Европомиссии, оставив окончательное решение о переговорах с Украиной на предстоящий саммит ЕС.

По словам Ковача, Сийярто отметил нетактическую, осторожную позицию Венгрии по поводу вступления Украины в ЕС, критикуя "неготовность Еврокомиссии к взаимовыгодному процессу".

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Глава МИД Венгрии в очередной раз акцентировал внимание на статусе венгерского нацменьшинства странам, выступающим за расширение ЕС. Министр отметил важность продвижения переговоров с Западными Балканами, в то же время поддерживая евроинтеграцию Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.

Напомним, саммит ЕС состоится уже 14-15 декабря. Как ожидается, страны-члены Евросоюза примут положительное или негативное решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул – если решение будет отрицательным, это будет означать, что его ветировал президент РФ Владимир Путин.

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