В Верховной Раде объяснили, каким будет механизм экологического страхования для предприятий

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного в результате деятельности, составляющей повышенную экологическую опасность, № 6018-2.

Об этом сообщила заместитель председателя Экомитета, депутат Верховной Рады Елена Криворучкина, один из авторов законопроекта. Она отметила, что законопроект №6018-2, разработан Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования на основе наработок и рекомендаций рабочей группы, в состав которой входили депутаты из других комитетов (финансового, правоохранительного, инфраструктуры и др.). А также представители Государственной экологической инспекции Украины, Минсреды, общественных организаций в сфере защиты окружающей среды, финансового рынка.

Указанный законопроект внедряет для предприятий, осуществляющих экологически опасную деятельность, обязательное финансовое обеспечение относительно потенциального ущерба, который может быть причинен окружающей среде или третьим лицам во время их работы. Видами денежного обеспечения могут быть контракт экологического страхования либо контракт банковской гарантии.

"Заложенная в основу законопроекта система финансовой ответственности построена таким образом, что стоимость экологического страхования и стоимость банковской гарантии для предприятия-загрязнителя будет составлять не меньше суммы возможных причиненных им убытков. Таким образом, использование инструмента финансового обеспечения фактически предусматривает уплату своего потенциального ущерба заранее", - рассказала Елена Криворучкина.

Депутат добавила, что в отличие от системы штрафов и ущерба нанесенного окружающей среде, которые пытаются взимать с предприятий-загрязнителей органы Государственной экологической инспекции Украины, прокуратуры, СБУ, введение новой системы станет действенным инструментом для стимулирования владельцев и инвесторов предприятий-загрязнителей. Ведь при начислении любого ущерба причиненного окружающей среде или наличия претензий со стороны третьих лиц, выяснение всех обстоятельств и обоснование сумм ущерба возлагается, в первую очередь, на финансовые учреждения, которые оформили такому предприятию-загрязнителю договоры экологического страхования или договоры банковской гарантии.

Кроме того, добропорядочные предприятия не только уменьшают свои риски хозяйственной деятельности, и быть обвиненными в причинении ущерба третьим лицам, но и получают дополнительные возможности, связанные с внедрением эко-модернизации. Это один из шагов к уменьшению выбросов и сбросов. Плюс он будет обеспечивать выполнение Украиной взятых на себя обязательств по уменьшению темпов загрязнения окружающей природной среды.

"К сожалению, большинство представителей бизнеса воспринимают введение такой системы как дополнительный налог, полностью рассчитывая на собственные силы, иногда и на "авось", что ничего не случится. Однако, как показывает жизнь, часто бывает по-другому, и такие дела регулярно попадают в суд. Поэтому "экологическая страховка" не просто защитит потерпевшее лицо от деятельности недобросовестного предприятия, но и убережет такое предприятие от судебных тяжб и претензий. Надеемся, что депутаты Верховной Рады поддержат проевропейский курс Украины и проголосуют за законопроект", - резюмировала заместитель председателя Экомитета.

Напомним, законопроект является альтернативным проекту закона Украины "Об экологическом страховании" (№6018-2), разработанного Кабмином на выполнение указа президента. Последним было введено в действие Решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации". В документе одной из ключевых задач определена разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона по экологическому страхованию.

Среди авторов законопроекта №6018-2: депутаты Верховной рады IX созыва – Елена Криворучкина и Юрий Корявченков.