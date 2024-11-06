В Верховной Раде появился новый депутат: что известно

В Верховной Раде место недавно умершего народного депутата от партии "Голос" Олега Макарова занял его коллега по партии Иван Примаченко, который был 24-м в списке и не попал в парламент на выборах 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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В сообщении отметили, что в Центральную избирательную комиссию от Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Олега Макарова.

ЦИК рассмотрел указанный документ и признал Ивана Примаченко, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом.

Что известно об Иване Примаченко

Иван Примаченко родился 24 мая 1990 в Донецке. Окончил Киевский национальный университет имени Шевченко, получив научную степень магистра истории.

В 2014 году стал соучредителем общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов Prometheus. Также он основатель студенческого портала лучших вузов Украины "Лови Момент!".

Иван Примаченко был членом наблюдательного совета аналитического центра CEDOS и экспертом группы Реформа образования и науки Реанимационного пакета реформ. Руководитель первого проекта массовых онлайн-курсов в Украине "Университет онлайн".

В 2018-19 годах учился в Стэнфордском университете (США) по программе The Ukrainian Emerging Leaders Program.

Напомним, о смерти 59-летнего народного депутата от "Голоса" Олега Макарова стало известно 29 октября, причина смерти не сообщалась.

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