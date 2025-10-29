В Верховной Раде появился новый депутат: что о нем известно

Народный депутат Украины Дмитрий Слинько

Центральная избирательная комиссия Украины официально зарегистрировала Дмитрия Слинько народным депутатом от партии «Слуга народа». Он занял место Анны Колесник, которая досрочно сложила свои полномочия.

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

В учреждение поступило постановление парламента от 21 октября 2025 года о прекращении полномочий Колесник. Она была избрана в парламент на внеочередных выборах в 2019 году по списку партии «Слуга народа» и подала личное заявление о сложении мандата.

После этого в ЦИК обратился Слинько, который был следующим в избирательном списке партии. Он подал заявление и все необходимые документы для регистрации.

«Следовательно, комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Слинько, включенного в избирательный список политической партии „Слуга народа“ под №151», — отметили в сообщении.

Кто такой Дмитрий Слинько?

Дмитрий Слинько — украинский журналист и редактор с многолетним опытом в национальных медиа. Работал в изданиях «Интерфакс-Украина», «Фокус», «Корреспондент», «Экономические ведомости» и «Дело».

В 2019 году он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под №151 как беспартийный кандидат. После сложения полномочий Колесник ЦИК официально зарегистрировала Слинько народным депутатом Украины.

К слову, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре, ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Татьяну Черновол. Однако она служит в армии и отказалась перейти на работу в парламент.