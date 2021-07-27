В Верховной Раде появился новый депутат: кто занял место Дениса Монастырского

В Верховной Раде появился новый депутат: кто занял место Дениса Монастырского

ЦИК зарегистрировала народным депутатом ИТ-специалиста из Сумской области Антона Швачко, который баллотировался по списку "Слуги народа".

Во вторник, 27 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народным депутатом представителя партии "Слуга народа" Антона Швачко. Об этом стало известно из трансляции заседания ЦИК.

Поскольку народный депутат Денис Монастырский из "Слуги народа" стал новым министром внутренних дел, в парламенте освободилось место для следующего народного избранника из списка президентской партии. Им стал Антон Швачко из Сумщины, который баллотировался в парламент под номером 139.

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Зарегистрированный сегодня ЦИК народный депутат работает в сфере IT. После парламентских выборов он также не прекращал партийной работы — в областном штабе в Сумах.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила нового главу МВД Украины. Им стал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского правоохранительного комитета Денис Монастырский.

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