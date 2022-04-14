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В Верховной Раде приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ

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2011
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В Верховной Раде приостановлена деятельность фракции ОПЗЖ

УНИАН

Из фракции вышли также два нардепа.

В Верховной Раде на закрытом заседании 14 апреля было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности ОПЗЖ и деятельности фракции ОПЗЖ в ВРУ", – говорится в сообщении.

Железняк также сообщил, что 14 апреля из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Кроме того, фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала руководителем Юрия Бойко.

Напомним, 13 апреля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил об ОПЗЖ, что "в ближайшее время такой фракции в украинском парламенте не будет".

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