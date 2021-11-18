В Верховной Раде произошло задымление: вспыхнул и поплавился пульт для голосования: видео

ЧП случилось на рабочем месте народного депутата Артема Нагаевского.

В четверг, 18 ноября, во время внеочередного заседания Верховной Рады произошло задымление пульта для голосования на рабочем месте народного депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

“Не все пульты выдерживают внеочередное заседание. Пульт депутата Нагаевского сдался. Тушили огнетушителем от депутата Чернева”, — написал он.

Из-за этого инцидента спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе парламента на 15 минут. Впоследствии было объявлено о досрочном завершении сегодняшнего заседания Рады.

По словам Железняка, это произошло не только из-за пожара на пульте нардепа, но и из-за очень низкой явки — на заседание пришли всего около 245 депутатов.

"Внеочередное заседание по финансовым вопросам досрочно закрыли. Приняли только один закон (о страховании)", — написал Железняк.

Напомним, с понедельника, 15 ноября, депутаты в Верховной Раде будут работать по карантинным правилам, которых соблюдают все госслужащие в "красных" карантинных зонах. Доступ к помещению парламента разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген или справку об выздоровлении.

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