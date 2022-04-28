В Верховной Раде требуют запретить депутатам из ОПЗЖ заходить в парламент

Представители депутатской фракции “Партия “За будущее” настаивают на том, чтобы все члены Оппозиционной платформы “За жизнь” никогда больше не заходили в сессионный зал Верховной Рады. Независимо от того, как они себя переназовут.

Соответствующее постановление зарегистрировано в парламенте депутатской группой "Партия "За будущее" вместе с коллегами.

По словам лидера партии "За будущее", народного депутата Игоря Палицы, ОПЗЖ должны вообще исчезнуть из политического будущего Украины.

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“Я не знаю, насколько весь депутатский корпус к этому готов. Наше заявление зарегистрировано и к господину Стефанчуку, и к регламентному комитету. Их нужно лишить депутатских мандатов. Российские коллаборанты должны быть изгнаны из парламента Украины. За их коллаборанскую деятельность, за поездки в москву и "русский мир", о котором они рассказывают господину путину. Соответствующее постановление зарегистрировано нами в Верховной Раде. Но на сегодняшний день нет такого закона, чтобы это сделать. Но есть возможность, чтобы они не участвовали в заседаниях ВР. Все они должны быть отстранены от права считаться парламентариями и присутствовать на заседаниях. У кого есть совесть – должен сложить депутатские полномочия. Мы настаиваем на том, чтобы все представители ОПЗЖ никогда больше не заходили в сессионный зал и вообще исчезли из политического будущего Украины! Поэтому мы обратились к председателю ВР, чтобы запретить им доступ к Верховной Раде. Они - наши враги, мы должны это понять раз и навсегда!” – заявил Игорь Палица в эфире Единого марафона.

Как сообщалось ранее, 19 марта СНБО прекратили деятельность ОПЗЖ до окончания военного положения, впрочем уже через месяц депутаты переименовались и создали депутатское объединение "Платформа за жизнь и мир".

Лидер партии "За будущее" рассказал об инициативе запрета заниматься политикой депутатам от ОПЗЖ

Кроме того, народным депутатам от фракции "ОПЗЖ", часть из которых перешла на сторону врага, могут запретить участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады Украины и в работе ее органов.

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