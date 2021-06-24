В Верховную Раду проходят четыре партии — результаты соцопроса

В Верховную Раду проходят четыре партии — результаты соцопроса

По прежнему лидирует "Слуга народа".

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду попали бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Лидирует партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свои голоса 18% респондентов от общего количества опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился.

В парламент также прошли бы:

"Европейская солидарность" — 12% и 19% соответственно;

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10% и 15%;

"Батькивщина" — 7% и 10,5%.

Шансы попасть в ВР есть также у партии "Сила и честь". За нее готовы проголосовать 6% определившихся с выбором, и 4% от общего количества респондентов.

Другие партии набирают менее 5%.

Напомним, что 31% украинцев готовы поддержать действующего президента Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Треть украинцев, голосовавших на местных выборах, проигнорировали опрос от Зеленского

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