В Верховную Раду проходят четыре партии — результаты соцопроса

По прежнему лидирует "Слуга народа".
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду попали бы четыре партии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Лидирует партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свои голоса 18% респондентов от общего количества опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился.
В парламент также прошли бы:
- "Европейская солидарность" — 12% и 19% соответственно;
- "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 10% и 15%;
- "Батькивщина" — 7% и 10,5%.
Шансы попасть в ВР есть также у партии "Сила и честь". За нее готовы проголосовать 6% определившихся с выбором, и 4% от общего количества респондентов.
Другие партии набирают менее 5%.
Напомним, что 31% украинцев готовы поддержать действующего президента Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.