В Виннице собрали подписи за петицию, запрещающую политикам и чиновникам пиариться на помощи ВСУ за средства винничан

Соответствующая петиция размещена на сайте Единой системы местных петиций, сообщают местные СМИ.

Автор петиции – основатель Благотворительного Фонда «Украинский Альянс» Николай Филонов.

«Направлять на нужды дела защиты Украины средства налогоплательщиков (деньги бюджета общины) – обязанность, а не привилегия органов местного самоуправления», – говорится в петиции.

В то же время, как утверждает Николай Филонов: «В Виннице участились случаи, когда все заслуги по перечислению средств местного бюджета на нужды ВСУ, передачу закупленной на средства общины помощи, приписывают себе частные лица и политики, не имеющие юридического и фактического отношения ни к самоуправляющимся структурам, ни к государственной власти, ни к территориальной общине Винницы».

Автор петиции убежден, что ситуация, когда за счет налогоплательщиков происходят попытки заработать политические баллы на тему помощи ВСУ, в разгар полномасштабной войны – недопустима.

В связи с этим Николай Филонов обратился к депутатам Винницкого городского совета с предложением принять следующие решения:

* На официальных ресурсах Винницкого горсовета указывать, за какие средства была приобретена помощь украинской армии – бюджетные, спонсорские, международные гранты, международной помощи или частные.

* Обязать Департамент по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкого городского совета взять под контроль распространение указанной информации и соответственно реагировать на сообщения в СМИ, в которых содержится недостоверная или неполная информация о такой помощи.

* Рекомендовать городскому голове города Винницы указывать источники финансирования такой помощи на собственных информационных площадках в соцсетях, мессенджерах, телевидении, комментариях СМИ.

«Винничане, отдающие последнее на фронт, заслуживают того, чтобы муниципальные власти их города вели себя с ними честно», – отметил в обращении Николай Филонов.

Петиция досрочно получила необходимое количество голосов и передана на рассмотрение Винницкого городского совета.