"В войне нет победителей": Эрдоган сделал неоднозначное заявление о "справедливом мире"

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Турция с первых дней войны в Украине использует все дипломатические средства для установления справедливого и крепкого мира между сторонами - Киевом и Москвой.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по результатам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает "Укринформ"

"Мы работаем вместе. Наши усилия в этом направлении известны всему миру. Теперь мы будем делать все возможное, руководствуясь девизом: в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших", - высказался Эрдоган.

Отметим, что Эрдоган и Орбан договорились увеличить уровень объема торгового оборота между странами до 6 млрд долларов с перспективой наращивания до 10 млрд. Кроме того, было подписано 16 двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Как сообщалось, Орбан на пресс-конференции в Турции заявил, что война между Украиной и Россией должна завершиться мирным урегулированием, ведь "не имеет решения на поле боя". По словам премьера Венгрии, Эрдоган является "единственным успешным посредником".

Напомним, Эрдоган защитил "теневой флот" РФ после того, как морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Он назвал это событие «тревожной эскалацией», потому что, по его словам, война между Россией и Украиной достигла точки, где она «откровенно угрожает безопасности навигации в Черном море».