В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер: как он относился к Украине

Политик скончался в своем доме в американском штате Коннектикут.

Об этом пишет Reuters.

Генри Альфред Киссинджер, родившийся 27 мая 1923 г. — американский политик, дипломат и политолог немецко-еврейского происхождения, который был государственным секретарем Соединенных Штатов и советником по национальной безопасности.

Один из самых влиятельных внешнеполитических стратегов США 1970-х годов. «Архитектор» кратковременного смягчения военно-политического противостояния Советского Союза со странами Запада, получившего тогда название «разрядка». Лауреат Нобелевской премии мира в 1973 году.

Отношение к Украине

В 2008 году Генри Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, «которую россияне считают пространством собственного самосознания». После начала открытой войны России с Украиной критиковал санкции в отношении России, оправдывал оккупацию Крыма.

26 мая 2022 года во время российского вторжения в Украину (2022) на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать свои территории России, чем вызвал волну критики в свой адрес от президента Украины Владимира Зеленского, ряда украинских чиновников и общественности.

25 июля 2022 года в интервью изданию немецкому каналу ZDF, Киссинджер заявил, что Украина не должна уступать территории.

13 августа 2022 года он заявил, что признает свои ошибки и что к Украине следует относиться как к стране НАТО. Позже Киссинджер еще раз поддержал членство Украины в НАТО.

В мае этого года Киссинджер рассказал, когда закончится война в Украине, и озвучил сроки начала переговоров с Россией. Он также предупредил, что человечество находится на пороге Третьей мировой войны.

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