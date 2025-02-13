В ВР не смогли провести заседание — оппозиция блокировала трибуну

Сегодня, 13 февраля, заседание в Верховной Раде не состоялось из-за блокирования трибуны.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Депутаты "Европейской солидарности" пришли с плакатами "Украина — не Россия" и "Нет политическим репрессиям" и заблокировали трибуну.

"Фракция "Европейская солидарность" вышла к трибуне с плакатами. Заседание Рады закрылось. Продолжалось буквально пару минут", — написал Гончаренко.

Так нардепы отреагировали на сообщения в медиа о том, что СНБО ввело санкции против лидера "ЕС" Петра Порошенко.

Напомним, народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны, который ввел против него санкции. По мнению Порошенко, речь идет о политических преследованиях.

В Верховной Раде оппозиция заблокировала трибуну

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