В ВР озвучили вероятный сценарий завершения войны с Россией

ВСУ

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Наиболее вероятный сценарий прекращения боевых действий в Украине — закрепление статус-кво на фронте. В дальнейшем может повториться модель конфликта после аннексии Крыма и оккупации Донбасса: Россия будет контролировать часть территорий, но украинские власти откажутся признавать их потерю на политическом уровне.

Об этом рассказал народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны Егор Чернев, передает "Труха".

В то же время, он отметил, что не исключает корректировки линии фронта — ситуация может измениться в одну или другую сторону, в зависимости от обстоятельств.

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«Я надеюсь, что мы отобьем или вернем часть Харьковской области, там, где россияне на сегодняшний день есть. Мы настаиваем на том, чтобы вернули нам контроль над Запорожской атомной станцией, но это будет темой переговоров уже после прекращения огня», — сказал он.

По словам Егора Чернева, потенциальное решение США о признании Крыма территорией Российской Федерации будет иметь разрушительные последствия для всей архитектуры мирового порядка. Он отметил, что подобный шаг будет противоречить международным нормам, закрепленным после Второй мировой войны. В частности, это нарушение Устава ООН, Хельсинкского акта 1975 года, а также Декларации ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела стран, принятой в 1981 году.

Все базовые документы международного права запрещают изменение границ государств путем применения силы.

Чернев считает, что США должны воздержаться от такого прецедента.

«России это выгодно — она сможет использовать подобное решение в свою пользу и в отношении других оккупированных территорий, не только украинских», — подытожил политик.

Напомним, спикер ГУР Министерства обороны Андрей Юсов считает, что в ближайшее время не стоит ожидать окончания начатой Россией войны в Украине, при этом необходимо работать над тем, чтобы приблизить мир.