В ВР призвали европейцев не допустить открытие транзита для России и Белоруссии через порты ЕС

Игорь Гузь / © УНИАН

Реклама

Украинский парламент призывает европейских политиков не допустить открытия экономических ворот для России и Белоруссии через порт Клайпеда.

Об этом заявил народный депутат из группы "Партия "За будущее" Игорь Гузь с трибуны Верховной Рады и сообщил, что с коллегами готовит соответствующее официальное обращение к руководству Польши и стран Балтии.

"Мы с коллегами готовим обращение к руководству Польши и странам Балтии, которое чрезвычайно актуально в условиях нынешней международной ситуации. На днях США сняли санкции с "Беларуськалия" - одного из главных ресурсов белорусского режима. И сейчас Литва рассматривает возможность разрешить транспортировку белорусского калия через порт Клайпеда. Мы не можем допустить, чтобы экономические ворота для России и Белоруссии открывались через порты стран Европейского Союза. Если это произойдет, это позволит кремлю и Беларуси укрепить свою позицию в международных переговорах и увеличить свою экономическую мощность, что будет способствовать их агрессии. Я обращаюсь ко всем нашим друзьям и союзникам в Польше и странах Балтии: нельзя разрешать восстановление экономических завязок с Россией и Беларусью! Украина нуждается в жесткой санкционной политике и эмбарго на любое экономическое сотрудничество с агрессорами”, – заявил Игорь Гузь.

Реклама

Кроме того, народный депутат отметил, что даже от стран, являвшихся союзниками Украины с начала войны, поступают тревожные сигналы.

"Мы видели, какую антиукраинскую позицию занимают в последнее время некоторые страны, в частности Венгрия, Словакия, а недавно и Чехия. Польша и страны Балтии всегда были нашими союзниками, но сейчас мы наблюдаем тревожные сигналы. Помощник президента Польши заявил, что президент этой страны выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Мы будем бороться с Украиной". агрессором и обеспечить, чтобы никакое экономическое сотрудничество с нашими врагами не помогло им повысить свои возможности”, - отметил Игорь Гузь.