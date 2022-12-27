В ВР призывают запретить коллаборантам с ОПЗЖ посещать парламент уже на следующем заседании

Законопроект 7424 был зарегистрирован еще 1 июня, но до сих пор не рассмотрен парламентом.

Народные депутаты из группы "Партии "За будущее" обратились к спикеру Верховной Рады с просьбой вынести на ближайшее заседание законопроект 7424, лишающий права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент.

Об этом заявил сопредседатель группы Тарас Батенко.

Также читайте В Раде собирают подписи за лишение мандатов депутатов-выходцев из ОПЗЖ

"Мы с коллегами обращаемся к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой внести на рассмотрение парламента законопроект 7424 на ближайшее пленарное заседание. Общественное напряжение по этому вопросу растет ежедневно. Еженедельно мы узнаем о коллаборантах среди депутатов ОПЗЖ. Верховная рада имеет все инструменты очиститься от "русского мира" в сессионном зале и очистить местные советы от пророссийских депутатов. Общество оценит нашу решимость", — заявил Тарас Батенко.

Он подчеркнул, что законопроект был зарегистрирован еще 1 июня, но до сих пор не рассмотрен парламентом.

"1 июня вместе с коллегами депутатами из разных фракций подготовили и зарегистрировали законопроект 7424, лишающий права участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады депутатов, на политические партии которых наложены санкции СНБО. Законопроект вносит изменения в Регламент ВР, ведь 81 статья Конституции предусматривает исключительный перечень обстоятельств, согласно которым можно прекратить полномочия народного депутата, именно потому, чтобы не изменять Конституцию (это может затянуться на несколько месяцев), и подготовлен законопроект 7424. 3️аконопроект внесен в повестку дня только 6 сентября, но до сих пор не рассмотрен в зале. дней пророссийские депутаты, разнообразные любители "русского мира" могут влиять на политическую жизнь воюющей страны ", — отметил председатель депутатской группы "Партия" За будущее".

Напомним, по материалам СБУ, депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье.

Партию "ОПЗЖ" запретили в Украине

Читайте также: