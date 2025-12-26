- Дата публикации
Во встрече с Трампом возможно участие лидеров Европы: Зеленский анонсировал новый формат переговоров
Зеленский заявил, что европейские лидеры могут присоединиться к его предстоящей встрече с Трампом, ведь без позиции Европы финализация договоренностей невозможна.
В преддверии решающей встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский находится на постоянной связи с европейскими партнерами. Главная цель — обеспечить их участие в переговорном процессе.
Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.
Европа на связи
Президент отметил, что лидеры ЕС активно интересуются ходом переговоров.
«Пока мы говорим с вами, уважаемые журналисты, мне пишут и звонят европейские лидеры… Я буду на постоянной связи с ними. Мы хотели бы, чтобы европейцы были [на встрече]», — отметил Зеленский.
Он признал, что собрать всех лидеров физически в одном месте за сутки — задача почти нереальная.
«Я не уверен, что именно сейчас за сутки мы можем все собраться оффлайн, но как минимум мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры», — добавил президент.
Зачем нужен трехсторонний формат
Глава государства подчеркнул, что любой серьезный план завершения войны требует привлечения Европы, поскольку многие юридические и финансовые аспекты зависят именно от позиции ЕС.
«Когда мы говорим об этом всем пути, и там много документов, многое зависит от позиции также Европы. Безусловно, какой-нибудь формат в ближайшее время мы должны найти, где будет присутствовать не только Украина и Америка, но и где будет представлена Европа», — подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский также объяснил, как планирует использовать конструктивную позицию Украины в разговоре с Трампом. Если Киев соглашается на шаги к миру, а Москва их отвергает — это доказательство того, что давление на РФ недостаточно.