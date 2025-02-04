В WP раскрыли позицию Украины по редкоземельным металлам за помощь США

Украинские чиновники предложили президенту США Дональду Трампу соглашение, в рамках которого Украина предоставит Соединенным Штатам редкие земляные минералы (литий, уран, титан) в обмен на военную помощь для защиты от российского вторжения. Трамп подтвердил, что США заинтересованы в получении этих ресурсов в обмен на поддержку Украины.

Об этом пишет со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника The Washington Post.

"Мы хотим заключить соглашение с Украиной, где они будут обеспечивать то, что мы им даем, их редкими землями и другими ресурсами", — сказал Трамп.

Учитывая, что поддержка Украины со стороны США была под вопросом после избрания Трампа, чиновники в Киеве рассматривали интерес Трампа к редким земляным ресурсам Украины как положительное развитие событий, которое могло бы сделать его заинтересованным в будущем страны. Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз предложил передать США эти материалы во время встречи с Трампом перед выборами в ноябре.

Один из украинских чиновников, попросивший остаться анонимным из-за чувствительности вопроса, сказал во вторник, что администрация Зеленского "готова подписать документы о совместных соглашениях" и что "наличие стратегического интереса США в Украине является ключевым элементом нашей безопасности в будущем".

Интерес Трампа к предложению Украины о бартере военной помощи может стать дорожной картой для того, как страны могут вести переговоры с его администрацией в будущем. Хотя он не раз критиковал расходы США на поддержку Украины, Трамп обещал вскоре заключить соглашение для прекращения трехлетней войны с Россией. Однако это оставило некоторых украинских чиновников в раздумьях, продолжат ли Соединенные Штаты — крупнейший поставщик оружия для Украины — присылать критическую помощь, если мир не будет достигнут в этом году.

Комментарии Трампа в понедельник дали понять, что он готов продолжать вооружать Киев только при условии, что для Вашингтона это будет выгода. И учитывая, что многие редкие земляные минералы Украины сосредоточены на востоке страны, где Россия оккупировала самые большие территории и продолжает наступать, Трамп может быть больше заинтересован в том, чтобы помочь Украине отбивать наступающие войска, сказал чиновник.

Особенно интересует Трампа, вероятно, потенциальные запасы лития в Украине – используемого для высокотехнологичных компонентов, таких как микросхемы и индустрия электрических автомобилей. Россия также заинтересована в природных ресурсах Украины, и одно из крупных литиевых месторождений находится всего в 10 милях (16 км) от линии фронта в Донецкой области. Аналитики оценивают, что Москва уже смогла захватить более 12 триллионов долларов украинских энергетических активов.

Точно, сколько минеральных ресурсов у Украины, остается загадкой, хотя считается, что их стоимость достигает триллионов. Украинский чиновник признал, что оценки устаревшие и новые исследования должны проводиться в соответствии с международными стандартами.

Частью украинского предложения Трампу было то, что Китай уже инвестировал в получение редких земляных минералов из Африки и Латинской Америки, потому это возможность для Соединенных Штатов конкурировать со своим соперником.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп хочет, чтобы Киев "покупал помощь", что указывает на то, что Вашингтон больше не готов предоставлять оружие Украине бесплатно.

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