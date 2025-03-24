В WSJ назвали основной недостаток соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп готов поставлять Украине больше оружия, вместо этого хочет получить доступ к полезным ископаемым. Однако реализовать соглашение на практике невозможно без завершения войны и достижения мира в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Многие минералы расположены в районах, которые находятся либо под российской оккупацией, либо под угрозой наступления России. Доступ к ценным украинским природным ресурсам будет частично зависеть от битвы за восток Украины, где российские войска продвигаются", — говорится в материале.

В частности, речь идет именно о редкоземельных металлах, которые важны для реализации в высокотехнологичных отраслях, таких как оборона и возобновляемая энергетикой. Как известно, к ним Трамп представляет особый интерес.

"Никто не сможет добывать и перерабатывать материалы. Эти активы будут труднодоступны без крепкого мира в Украине. Прекращения огня недостаточно", — сказал эксперт Международного института стратегических исследований Вольф-Кристиан Паес.

Важен и аспект дороговизны добычи редкоземельных металлов. Особенно учитывая тот факт, добавил Джордж Ингалл, ценовой аналитик Benchmark Minerals Intelligence, что известные месторождения в Украине намного меньше, чем в США.

Ранее говорилось, что Белый дом настроен на соглашение о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля. В то же время там признают, что сроки могут сместиться, учитывая большие разрывы между позициями двух сторон.

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