"В ядерной войне нельзя выиграть": лидеры пяти стран сделали важное заявление

"В ядерной войне нельзя выиграть": лидеры пяти стран сделали важное заявление

Лидеры пяти стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны.

Лидеры Китая, России, США, Франции и Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии объявили своей первоочередной ответственностью за недопущение войны между странами, обладающими ядерным оружием. Лидеры призвали к снижению стратегических рисков, чтобы помочь гонке вооружений.

Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мы утверждаем, что в ядерной войне нельзя выиграть и вести его нельзя. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Необходимо предотвратить дальнейшее ее распространение", – говорится в сообщении.

Лидеры пяти стран отметили важность противодействия ядерным угрозам.

Кроме того, лидеры пяти государств намерены продолжать поиск двусторонних и многосторонних дипломатических подходов во избежание военной конфронтации и укрепить стабильность.

Между тем, стало известно, что Россия в январе-феврале 2022 года проведет стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил страны.

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