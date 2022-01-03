"В ядерной войне нельзя выиграть": лидеры пяти стран сделали важное заявление

Лидеры пяти стран заявили о необходимости предотвращения ядерной войны.
Лидеры Китая, России, США, Франции и Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии объявили своей первоочередной ответственностью за недопущение войны между странами, обладающими ядерным оружием. Лидеры призвали к снижению стратегических рисков, чтобы помочь гонке вооружений.
Об этом говорится в их совместном заявлении, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.
"Мы утверждаем, что в ядерной войне нельзя выиграть и вести его нельзя. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Необходимо предотвратить дальнейшее ее распространение", – говорится в сообщении.
Лидеры пяти стран отметили важность противодействия ядерным угрозам.
Кроме того, лидеры пяти государств намерены продолжать поиск двусторонних и многосторонних дипломатических подходов во избежание военной конфронтации и укрепить стабильность.
Между тем, стало известно, что Россия в январе-феврале 2022 года проведет стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил страны.
Напомним:
- Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.
- Ранее российский МИД обнародовал так называемый проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
- Также президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились, что переговоры по безопасности состоятся в Женеве в январе.