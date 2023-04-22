В Японии военным приказали подготовиться к возможному ракетному удару со стороны КНДР

Японские военнослужащие получили приказ о подготовке к возможному удару баллистической ракетой со стороны Северной Кореи.

Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу приказал Силам самообороны принять меры по подготовке к ожидаемому запуску баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом пишет NHK.

Отмечается, что его приказ стал ответом на сообщения северокорейских СМИ в среду, в котором говорилось, что Пхеньян находится на завершающей стадии подготовки к запуску того, что он называет первым военным спутником-шпионом страны. Запуск может включать в себя использование технологии баллистических ракет.

Северная Корея в 2012 и 2016 годах уже запускала баллистические ракеты, которые, по ее словам, были спутниками. Ракеты пролетели над районами у островов Сакисима в южной японской префектуре Окинава.

Хамада Ясукадзу выдал приказ в субботу, 22 апреля, побуждая Воздушные силы самообороны развернуть подразделения, управляющие наземной системой перехвата PAC3, на Окинаве.

Глава обороны также приказал Морским силам самообороны развернуть эсминцы, оснащенные системой отслеживания ракет Aegis, которая имеет передовую радиолокационную систему и ракеты-перехватчики.

Наземным силам самообороны было приказано подготовиться к мерам, чтобы минимизировать ущерб от предметов, которые могут упасть на Окинаву.

"Если Северная Корея снова произведет запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, это будет первый запуск с февраля 2016 года", — отметили журналисты.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску своего первого военного разведывательного спутника.

В разведке США считают, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал военным быть готов к 2027 году для возможного силового захвата Тайваня.

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