В Японии заявили, что планируют решительные действия в ответ на агрессию Кремля против Украины

В Японии заявили, что планируют решительные действия в ответ на агрессию Кремля против Украины

По словам Кунинори, в Японии также следят за дипломатическим процессом.

В Японии очень озабочены наращиванием российских войск вблизи границ Украины и планируют решительные действия вместе с США и союзниками и партнерами в случае любой атаки на Украину.

Об этом рассказал посол Японии в Украине Мацудо Кунинори , пишет "Суспільне".

"Конечно, мы очень озабочены. Следим за ситуацией на границе между Украиной и Россией... Недавно у премьер-министра Японии была онлайн-встреча с президентом США Джозефом Байденом. И два лидера настроены тесно сотрудничать вместе, чтобы сдерживать российскую агрессию против Украины. Также премьер-министр планирует тесное сотрудничество с США, нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять решительные действия, если это будет необходимо, в ответ на любые атаки”, — отметил он.

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Кунинори добавил, что в Японии также следят за дипломатическим процессом, и отметил важность возобновления переговоров в "нормандском формате".

Напомним:

Премьер-министр Японии Фумио Кишида после онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом пообещал прибегнуть к решительным действиям в случае российского вторжения в Украину. Лидеры США и Японии выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России против Украины.

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