В японском парламенте приняли резолюцию о поддержке Украины

В японском парламенте приняли резолюцию о поддержке Украины

Парламентарии обратились к правительству с призывом предпринять все надлежащие действия для обеспечения мира в ситуации вокруг Украины.

8 февраля Палата представителей парламента Японии приняла резолюцию о поддержке Украины, в которой выразила солидарность с украинским народом и подтвердила последовательную поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в сообщении Всемирного конгресса украинцев в Facebook.

Парламентарии также обратилась к правительству премьер-министра Фумио Кисиды с призывом предпринять все надлежащие действия для обеспечения мира в ситуации вокруг Украины.

“Выражая нашу глубокую обеспокоенность, Палата декларирует, что Япония всегда стоит бок о бок с украинским народом, который стремится к стабильности для своей страны и всего региона. Любые попытки любых стран изменить действующее положение через применение силы неприемлемы», — говорится в резолюции.

Напомним, что президент США Джо Байден рассказал, что ждет РФ после пересечения украинской границы танками.

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