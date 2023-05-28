В ЮАР проведут расследование по обвинению посла США в поставках оружия РФ

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса создал комиссию по расследованию обвинений со стороны посла США в том, что в прошлом году российское судно забрало оружие с военно-морской базы вблизи Кейптауна для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригете 11 мая заявил, что ЮАР, несмотря на свой заявленный нейтралитет, поставляет оружие России для войны против Украины. Он уверен, что российский корабль, пришвартовавшийся к военно-морской базе в Саймонстауне в Западном Кейпе в декабре прошлого года, взял на борт оружие из ЮАР.

Эти обвинения повлекли за собой дипломатический спор между США, Южной Африкой и Россией и поставили под сомнение внеблоковую позицию Южной Африки относительно войны в Украине.

"Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений (со стороны США по передаче оружия России — ред.), степени общественного интереса и влиянию этого вопроса на международные отношения Южной Африки", — говорится в заявлении Администрации президента ЮАР.

У Комиссии будет шесть недель для проведения расследования.

Ожидается, что президент получит окончательный отчет в течение двух недель после завершения расследования.

В задачу комиссии входит установление того, кто знал о прибытии грузового судна, загружено и выгружено содержимое, а также "были соблюдены конституционные, правовые или другие обязательства по прибытию грузового судна".

Напомним, у Зеленского подтвердили, что во время телефонного разговора президент Сирил Рамафоса рассказал о намерении показать Украине свой "мирный план" по окончанию войны.

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