В ЮАР заявили, что "будут рады, если Путин не приедет" на саммит БРИКС

Власти ЮАР заявили, что будут рады, если Путин не приедет на саммит БРИКС, ведь тогда диктатора придется арестовать и отправить в Гаагу.

Об этом сказал вице-президент ЮАР Пол Машатиль в интервью газете Mail&Guardian.

Он пояснил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса ведет переговоры с Путиным. России было предложено отправить на саммит БРИКС Лаврова, однако Кремль настаивает на приезде всей делегации во главе с диктатором Путиным.

В ЮАР заявили, что даже хотели согласиться перенести саммит в Китай, однако Бразилия и Индия были против. Также члены БРИКС не хотят проводить встречу дистанционно.

"Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем пригласить кого-то, а затем арестовать его. Вы можете понять нашу дилемму. Мы будем рады, если он не приедет. Но мы не стали говорить, что мы вас не приглашаем. Мы сказали, что вы приглашены, но возникла такая ситуация. Я бы сказал, что дайте нам неделю, и мы сможем понять, как нам с этим справиться", — сказал Пол Машатиль.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию. Если глава Кремля действительно приедет в ЮАР на саммит БРИКС, его обязаны арестовать.

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