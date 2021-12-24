В Южной Корее заявили о помиловании экс-президента Пак Кин Хе, осужденной за коррупцию

В Южной Корее заявили о помиловании экс-президента Пак Кин Хе, осужденной за коррупцию

Политик должна была отсидеть в тюрьме 22 года.

Правительство Южной Кореи в пятницу, 24 декабря, объявило о помиловании бывшего президента Пак Кин Хе, отбывающей наказание за взяточничество и другие преступления.

Об этом со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства юстиции сообщает The Associated Press.

Отмечается, что соответствующее решение направлено на преодоление прошлых разногласий и содействие национальному единству перед трудностями, вызванными пандемией COVID-19.

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"Мы должны перейти в новую эру, преодолев боль прошлого. Пора смело объединить все наши силы ради будущего, а не бороться друг с другом, имея дело с прошлым", — заявил глава Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что здоровье Пак Кин Хе "значительно ухудшилось после почти пяти лет заключения". Экс-президента помилуют 31 декабря вместе с еще 3093 осужденными.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи на фоне коррупционного скандала проголосовал за импичмент Пак Кин Хе, а 10 марта решение утвердил Конституционный суд страны. В течение нескольких месяцев в стране продолжались протесты как в поддержку устранения политика, так и в ее защиту.

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В 2017 году экс-президент была арестована и отправлена в тюрьму. Ее обвиняли в превышении властных полномочий, принуждении, подкупе и утечке государственной тайны.

Она якобы сговорилась со своей подругой Чхве Сун Соль, чтобы заставить местных конгломератов пожертвовать в общей сложности 77,4 млрд вон (68 млн долларов) двум некоммерческим организациям, а также требовала взятки от крупнейших бизнес-групп страны, в том числе Samsung.

Политик должна была отсидеть в тюрьме 22 года. Сама она называла себя жертвой политической мести.

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