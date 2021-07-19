В "За майбутнє" просят Кабмин учитывать интересы небольших общин при распределении международной помощи

Правительство должно учесть интересы общин при распределении средств международной помощи.

Такое убеждение, как отмечает партия «За майбутнє», выразил народный депутат Украины, член депутатской группы «Партия «За майбутнє» Дмитрий Лубинец.

Как подчеркнул народный депутат, реформа децентрализации предоставила общинам большие возможности для развития. В частности, и доступ к значительных средств, поступающих в Украину как помощь или кредиты на реализацию различных местных программ. Однако большую часть этих средств, в том числе и тех, которые поступают по линии сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, получают общины больших городов.

«Мы обращаем внимание на этот вопрос Министерства развития общин и территорий Украины. И просим, чтобы в первую очередь рассматривались проекты, которые подаются сельскими и поселковыми ОТГ. Потому средств у них намного меньше. Они не могут тратить большие средства на проектно-сметную документацию. И именно такие программы должны их поддерживать», — сказал Дмитрий Лубинец.

Как отмечают в партии, «За майбутнє» реализует собственные проекты по поддержке общин. В частности, в рамках Национального проекта «Общины «За майбутнє» партийцы помогают общинам профессионально подготовить документы на получение в том числе и международных грантов. Однако, убеждены в партии, вопросы развития общин должны стать краеугольным камнем политики государства. И справедливое, с учетом возможностей и интересов общин, распределение средств, в частности, международной помощи, должно быть одной из составляющих этой политики.

15 июля Верховная Рада Украины ратифицировала Финансовое соглашение (Проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине») между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Решение поддержали 335 народных депутатов.

Согласно договору, в Украине за средства, предоставленные Европейским инвестиционным банком, будут термомодернизовано почти 1000 общественных зданий — школ, культурных центров, детских садов и больниц и тому подобное. Всего на эти цели банк предоставит 300 млн грн. Реализация проекту предупредит 1250000 тонн выбросов CO 2 и принесет пользу для более 2,5 миллиона граждан, — сообщает «За майбутнє».

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку