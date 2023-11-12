В Запорожье захватчики создают "административные органы", чтобы больше выдавать российских паспортов

Во временно оккупированных районах Запорожской области россияне увеличивают количество своих «административных органов», захватывая новые помещения.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет Укринформ.

"Враг открывает больше своих "административных органов", которые продолжают выдавать российские паспорта. В Мелитополе они захватили еще два помещения — это магазины в разных районах города, на базе которых и открывают ЦНАП, чтобы выдавать документы", — отметил он.

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Добавим, что в оккупации без российских документов нельзя получить медицинскую помощь, даже передвигаться на автомобиле.

Также россияне усилили давление на население после псевдовыборов: ”Враг усиливает свое присутствие открытием своих фейковых органов”, — сказал Федоров.

Добавим, что вынужденно получили российские паспорта не более 50% жителей, остающихся на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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