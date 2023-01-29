В затяжной войне может выиграть Россия: в WSJ объяснили, почему Запад резко увеличил помощь Украине

На Западе опасаются, что Кремль может получить преимущество в продолжительной войне на истощение.

На Западе поняли, что в затяжной войне преимущество может получить Россия, поэтому резко увеличили военную помощь Украине.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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"Это контрастирует с настроениями, широко распространенными прошлой весной, когда российские войска отступали из Киева. Поскольку первоначальный военный план российского президента Владимира Путина потерпел неудачу, западные правительства надеялись, что чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность того, что Украина победит", – отмечают журналисты.

По их словам, сейчас официальные лица в некоторых столицах опасаются, что Кремль, продолжая бросать своих людей на фронт, может получить преимущество в войне на истощение.

Поэтому на Западе решили дать Украине более совершенное оружие, которое могло бы помочь нам изменить динамику войны.

Есть еще один фактор. В настоящее время общественное мнение в Европе и США остается непоколебимым в поддержке военной и финансовой помощи Украине. Но Путин надеется, что такая поддержка не будет продолжаться через годы войны и после смены власти в США и других странах.

Также некоторые официальные лица на Западе обеспокоены, насколько реалистична главная цель, сформулированная сторонниками усиления военной поддержки Украины — достижение более быстрого прекращения войны.

Ранее в NYT объяснили, почему Путин назначил командующим оккупационной группировкой войск РФ в Украине Герасимова вместо Суровикина. Также в The New York Times проанализировали, хватит ли Украине западных танков и когда они окажутся на фронте.

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