У Зеленского новый пресс-секретарь: известно первое задание спикера президента

Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора с Никифоровым.

Сергей Никифоров, который вместо Юлии Мендель стал спикером президента Украины, уже приступил к своим обязанностям. Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского уже даже ездил в зарубежную поездку с президентом.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии НВ.

По его словам, Никифоров уже работает в должности и сопровождал Владимира Зеленского с визитом в Литву 6 июля.

"Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его своим указом", — пояснил Подоляк.

Как сообщалось, 30 апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности.

Напомним, советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, когда представят нового спикера президента.

Новости Украины: пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с поста

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку