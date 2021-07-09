У Зеленского официально новый пресс-cекретарь: какие ему дали задание и что о нем известно

У Зеленского официально новый пресс-cекретарь: какие ему дали задание и что о нем известно

Зеленский назначил пресс-cекретарем журналиста Сергея Никифорова.

Новым пресс-cекретарем президента Украины Владимира Зеленского официально стал журналист 34-летний Сергей Никифоров. В пятницу, 9 июля, он даст свою первую пресс-конференцию.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что Никифирова выбрали по результатам отбора и собеседования. Он также уже прошел все процедуры, необходимые для оформления, на должность пресс-cекретаря президента Украины.

В ОП ожидают от Никифорова дальнейшего развития эффективной коммуникации со СМИ, формирование прозрачной системы освещения деятельности Владимира Зеленского.

Известно, что Никифоров родом из Кривого Рога. Сергей Никифоров до назначения представителем Зеленского работал длительное время тележурналистом на телеканалах "Украина" и "Украина 24". Он закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Работал также на телеканалах "К-1", "Первый национальный", Euronews.

Как сообщалось, 30 апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. В Офисе президента говорят, что в дальнейшем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранной прессой.

Сама Юлия Мендель 9 июля сообщила, что теперь будет работать внештатным советником руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака.

Новым спикером президента стал Сергей Никифоров, который уже приступил к своим обязанностям. Он уже даже ездил в зарубежную поездку с президентом.

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Новости Украины: пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с поста

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