В Зеленского считают, что Порошенко превратил свое возвращение в "политический TikTok" и "истерический концерт"

В Зеленского считают, что Порошенко превратил свое возвращение в "политический TikTok" и "истерический концерт"

Подоляк уверен, что скандализация, которую использует Порошенко, все больше и больше работает на очевидный раскол украинского общества, все больше дискредитирует наше государство.

В команде Владимира Зеленского считают, что Петр Порошенко превратил свое возвращение в "политический TikTok" и "истерический концерт".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет BBC News Украина.

"Все, что делает в публичном поле Порошенко, не имеет отношения к государству, реальной политике, адекватной политической конкуренции. Это скорее попытки занять свое место в хайповом поточном политическом TikTok", — считает Подоляк.

По его словам, вместо того, чтобы просто вернуться в страну и пройти предусмотренные законом судебные процедуры, Порошенко разыграл "фестиваль презрения к процессуальным процедурам" и сумел превратить в истерический концерт даже рутинные действия пограничников в аэропорту.

"На каждом шагу была ложь, каждое заявление сопровождалось фейками", – прокомментировал эту ситуацию Подоляк.

По мнению советника главы Офиса президента, Порошенко нужны такие скандалы, чтобы не говорить со своими сторонниками "о сомнительных отношениях с Медведчуком".

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Подоляк уверен, что скандализация, которую использует господин Порошенко, все больше и больше работает на очевидный раскол украинского общества, все больше дискредитирует наше государство.

"Ни в одном цивилизованном государстве мира нельзя ожидать от политиков таких "концертов", как Порошенко сегодня устроил в аэропорту", — сказал Подоляк.

По его словам, экс-президенту следовало бы "вернуть эту карикатурную ситуацию в приличное русло хотя бы из уважения к стране".

Напомним:

Бывший президент Петр Порошенко, вернувшийся в понедельник утром, 17 января, из Польши в Украину, некоторое время не мог пройти паспортный контроль в аэропорту "Жуляны", где его ждал многолюдный митинг. Экс-президент сказал, что у него под предлогом проверки забрали паспорт и не пускают в Украину. Позже паспорт отдали, и Порошенко считает, что в этом есть заслуга журналистов и людей. Однако впоследствии в ГБР заявили, что следователи только хотели вручить Порошенко повестку на вызов в суд. Пограничники тоже заверили, что действовали по закону.

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