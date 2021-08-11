В Зеленского сообщили, задержится ли Меркель в Киеве для участия в Крымской платформе

Меркель 22 августа во время визита в Киев даст брифинг.
Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа до Киева, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлер ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.
Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров сегодня на брифинге.
В то же время, Никифоров намекнул, что в день визита Меркель она выйдет к журналистам говорить о результатах встречи с президентом Владимиром Зеленским.
"Конечно, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99% уверен, что сможете его спросить саму 22 августа", — сказал Никифоров.
Как сообщалось, Сергей Никифоров также назвал темы переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель.
Напомним
- В Киеве начался форум экспертов Крымской платформы.
- Ранее ТСН.ua расспросил у Дмитрия Кулебы еще больше подробностей о подготовке Крымской платформы. По словам министра, Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены.
- Также ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.