В Зеленского сообщили, задержится ли Меркель в Киеве для участия в Крымской платформе

В Зеленского сообщили, задержится ли Меркель в Киеве для участия в Крымской платформе

Меркель 22 августа во время визита в Киев даст брифинг.

Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа до Киева, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлер ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров сегодня на брифинге.

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В то же время, Никифоров намекнул, что в день визита Меркель она выйдет к журналистам говорить о результатах встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Конечно, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется она или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99% уверен, что сможете его спросить саму 22 августа", — сказал Никифоров.

Как сообщалось, Сергей Никифоров также назвал темы переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель.

Напомним

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