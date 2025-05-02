У Зеленского сообщили, что изменилось в политике Трампа после встречи в Ватикане

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Позиция официального Вашингтона по отношению к России заметно изменилась после встречи президентов Владимира Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме. Впрочем, у американского лидера еще сохраняются определенные иллюзии.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По словам политика, Трамп постепенно отдает себе отчет, что без мощного давления Москва не прекратит войну против Украины. Впрочем, американский президент еще некоторое время будет доигрывать свою стратегию "мягкой дипломатии" по отношению к России.

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"Путин не считает Трампа равным себе. Он видит себя гораздо более хитрым игроком, топом № 1. Трамп, по его мнению, - это тот, кого легко перехитрить", - подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Подоляк считает, что Трамп все еще надеется, что Россия, если к ней прибегнуть без давления, согласится остановиться, не реализовав свою главную цель. Впрочем, постепенно становится понятно, что это не так. Однако Трамп пытается "доиграть", потому что иллюзии до сих пор присутствуют в определенной части американского политического дискурса.

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского 26 апреля. Лидеры говорили в течение 15 минут. Планировалась еще одна встреча после церемонии, но она не прошла.

Белый дом, комментируя в Ватикане , заявил, что президенты США и Украины провели "очень продуктивную дискуссию". В свою очередь, Зеленский назвал "хорошей" встречу с американским коллегой.

Затем Трамп рассказал новые интересные детали встречи с Зеленским. По словам президента США, Зеленский стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны. Встречу в Ватикане он назвал "прекрасной".

Дата публикации 13:52, 28.04.25 Количество просмотров 57 Трамп выгнал Макрона во время переговоров с Зеленским? Эксперты считали это по губам!