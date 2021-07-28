В Женеве 28 июля встретятся американская и российская правительственные делегации

О чем будут говорить — пока неизвестно.

В среду, 28 июля, американская и российская правительственные делегации встретятся в Женеве.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Это будет первый раунд переговоров, посвященных, как говорят в Белом доме, стратегической стабильности. Впрочем, какие именно вопросы будут на повестке дня — пока неизвестно.

Американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман. Российскую — заместитель главы МИД Сергей Рябков. Об этих переговорах договорились Джо Байден и Владимир Путин во время своей встречи в Женеве полтора месяца назад.

Напомним, 16 июня в швейцарской Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Переговоры продолжались в течение четырех часов, после чего к журналистам вышел глава РФ, а после него — глава Белого дома. Проводить совместную пресс-конференцию они отказались.

Касательно вопроса Украины, то, по словам Байдена, вопрос "красных линий" в отношениях между странами не обсуждали. Также не шла речь и о военном ответе на агрессию России. Президент США рассказал, что заверил Путина в своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Новости мира: в Женеве встретятся американская и российская правительственные делегации

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