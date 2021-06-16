В Женеве началась встреча Путина и Байдена: президенты пожали руки

По окончании саммита президенты вийдут на брифинг, но будут давать его отдельно.

В Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена.

Начало саммита запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации встретились впервые. Перед начала саммита они пожали руки на крыльце Ла Гранж.

Сначала на встречу приехал российский лидер, а через несколько минут после него — американский. Встречал Путина и Байдена президент Швейцарии Ги Пармелен. Он выразил надежду на успешную встречу и поблагодарил гостей за визит.

We are underway here in Geneva. Today's summit is expected to last 4-5 hours. # GenevaSummit2021 pic.twitter.com/GOpl6peAux — Connell McShane (@connellmcshane) June 16, 2021

Встреча лидеров двух стран состоится за закрытыми дверями. Планируется, что Путин и Байден начнут переговоры с участием главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Впрочем, позже смогут провести переговоры с глазу на глаз. Представители двух стран сообщали, что саммит продлится несколько часов. После окончания президенты вийдут на брифинг, но будут давать его отдельно: сначала глава Кремля, а затем — глава Белого дома.

Напомним, президенты США и России решили зуститися 16 июня в Женеве после длительных переговоров. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

Новости мира: возможно ли сближение Путина и Байдена на переговорах в Женеве

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