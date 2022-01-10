В Женеве начались переговоры России и США по "гарантиям безопасности" (фото)

В Женеве начались переговоры России и США по "гарантиям безопасности" (фото)

Мероприятие проходит на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве.

В швейцарской Женеве стартовали переговоры США и РФ в рамках диалога о российских "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря государственного департамента США.

Известно, что делегацию РФ возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин, американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Переговоры представителей США и РФ касаются, в частности, наращивания российских войск у украинских границ.

"Соединенные Штаты привержены принципу "ничего о вас без вас", когда речь идет о безопасности наших европейских союзников и партнеров, в частности об Украине. Мы на всех уровнях объединяемся с нашими союзниками и партнерами и мы продолжим это делать в последующие дни и недели", — сказано в сообщении.

"Сейчас в Женеве продолжается внеочередная сессия двустороннего диалога по стратегической стабильности. Соединенные Штаты прислушиваются к обеспокоенности России и поделятся своими, но мы четко давали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров", — подтвердила заместитель государственного секретаря США. в Twitter.

К слову, переговоры проходят на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

Отметим, уже 12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Напомним, 9 января состоялся первый раунд переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", которых требует Москва от США и НАТО.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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