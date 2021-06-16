В Женеве начались переговоры в расширенном составе между делегациями РФ и США

Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

В Женеве начались переговоры Байдена и Путина в расширенном формате с участием официальных делегаций США и РФ.

Об этом сообщает СNN.

Первым на пресс-конференцию в 18:30 (по Киеву) к журналистам по окончанию выйдет Владимир Путин. На 19:00 запланирована финальная пресс-конференция Джо Байдена.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США будут: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабах.

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