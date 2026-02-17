ТСН в социальных сетях

Политика
578
1 мин

В Женеве начались трехсторонние переговоры Украины, России и США: подробности

Глава делегации подчеркнул, что представители Украины имеют четкий мандат на переговоры.

Елена Капник
В Женеве начались переговоры Украины, России и США.

В Женеве начались переговоры Украины, России и США. / © Рустем Умеров

В швейцарской Женеве начался очередной раунд мирных переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, России и Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил секретарь СНБО и руководитель украинской делегации Рустем Умеров.

«Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставлены условия для проведения встреч», — подчеркнул он.

По его словам, у делегации Украины согласованы президентом Владимиром Зеленским рамки работы и четкий мандат. В повестке дня — безопасные и гуманитарные вопросы.

«Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир», — добавил он.

Как сообщало Reuter, территориальные требования Кремля блокируют переговоры. Желание Москвы по поводу не оккупированных территорий до сих пор является основным камнем преткновения мирных переговоров. Кремль выдвигает ультиматумы по полному контролю над Донбассом. Впрочем, Киев считает это требование неприемлемым.

В то же время The New York Times пишет о том, что третий раунд переговоров в Женеве сопровождается низкими ожиданиями из-за жесткой позиции Москвы. В Швейцарии ключевой темой станет будущее территорий Донецкой области. Стороны сохраняют принципиальные разногласия и перспективы быстрого завершения войны оцениваются как низкие.

578
