В Женеве Путин два часа разговаривал с Байденом с глазу на глаз

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявил, что он и его американский коллега Джо Байден во время женевского саммита 16 июня два часа беседовали с глазу на глаз.

Об этом российский лидер сообщил в ходе итоговой пресс-конференции.

"Повторяю — разговор был очень конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз", — заявил Путин.

Напомним, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продолжались на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа и 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе.

ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США были: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабах.

Состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Джо Байдена – "Секретные материалы"

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