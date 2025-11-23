В Женеве завершились переговоры о мире: первые заявления Рубио и Ермака

Рубио и Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

В Женеве завершились переговоры между США и Украиной.

Об этом пишет Sky News.

Марко Рубио говорит, что сегодняшние встречи были для него самыми «продуктивными и значимыми» в мирном процессе за все время.

В связи с этим государственный секретарь США заявил, что команда Вашингтона вносит «некоторые изменения» в мирный план, очевидно, на основе предложений Украины.

В то же время Рубио предупредил, что сторонам «еще предстоит проделать какую-то работу», поэтому переговорные группы обеих стран вернутся сегодня вечером с дополнительной информацией.

«У нас очень хороший рабочий продукт, который уже был построен на основе правок всех соответствующих сторон, привлеченных здесь, и мы смогли рассмотреть некоторые из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я думаю, что мы добились значительного прогресса. Наши команды уже пошли в свои комнаты, поскольку мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам предложили, поэтому мы работаем над ними, внося некоторые изменения в надежде еще больше снизить разногласия и приблизиться к чему-то, с чем очень комфортно чувствуют себя и Украина, и, очевидно, Соединенные Штаты», — сказал госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что любой план требует одобрения Трампа.

Выступая вторым, глава Офиса президента Андрей Ермак повторил слова Рубио, что сегодняшняя встреча была «очень продуктивной».

«У нас очень хороший прогресс и движемся вперед к справедливому и длительному миру. Украинский народ заслуживает этого мира и хочет его больше, чем кто-либо другой», — сказал руководитель ОП.

Ермак поблагодарил «наших великих друзей» США, а также Трампа, после того как президент США ранее пожаловался на нехватку признательности от украинских властей.

Но, как и главный дипломат США, Ермак говорит, что работа продлится и сегодня состоится вторая встреча. Глава ОП добавляет, что Украина также будет «привлекать наших европейских друзей»

«Окончательные решения будут приниматься нашими Президентами», — добавил Ермак в своих соцсетях.

Ранее Reuters сообщили, что Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи в Вашингтоне.