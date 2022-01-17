В Жулянах приземлился самолет на борту с Порошенко

В Жулянах приземлился самолет на борту с Порошенко

В 11:00 в Печерском суде Киева начнется заседание по избранию меры пресечения.

В аэропорту "Киев" приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находится пятый президент Украины Петр Порошекно, подозреваемый в государственной измене.

На территории аэродрома собрались сторонники бывшего президента Украины и правоохранители.

Петр Порошенко выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвиняется народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

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Известно, уже в 11:00 в Печерском суде Киева должно начаться заседание по избранию меры пресечения Порошенко.

Сам президент во время брифиенга в Варшаве 16 января сообщил, что прибудет в Печерский районный суд, где ему будут избирать меру пресечения. В то же время политик выразил сомнение, что его арестуют по возвращении в Украину.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене".

Перед Новым годом, 29 декабря, Печерский районный суд города Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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