Вадефуль: Киев должен иметь гарантии безопасности, подобные членству в НАТО.

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль поделился своими ожиданиями по поводу будущих гарантий безопасности для Украины в случае достижения мирного соглашения. Соответствующее заявление Вадефуль сделал в воскресенье, 24 августа, во время Дня открытых дверей правительства Германии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам руководителя немецкого дипломатического ведомства, Украина будет нуждаться в таких гарантиях безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО". "Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальное (украинской территории. - Ред .) будет в безопасности", - подчеркнул немецкий министр, которого цитирует информагентство dpa.

Вадефуль надеется, что если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конечном счете убедить и президента России Владимира Путина. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы. "Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец-то снова имели мир", - отметил немецкий чиновник.

В то же время Вадефуль подчеркнул, что рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности на послевоенный период. По его мнению, круг стран-гарантов следует расширить за пределы Европы, например, важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты. По данным Вадефуля, около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

На фоне этого Вадефуль предостерег, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

В то же время глава МИД Германии настоял, что мирный договор с РФ не должен стать "диктаторским миром" в ущерб Украине. Кроме того, министр призвал Путина прекратить агрессивную войну против Украины и сесть за стол переговоров. "Иначе ему следует считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины", - предостерег немецкий чиновник.

Напомним, западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

В Кремле заявили, что Россия согласится, чтобы безопасность Украины гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.

По информации Reuters, истребители военно-воздушных сил США могут обеспечить над Украиной бесполетную зону как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности.